Нейтрализованные в Дагестане бандиты причастны к терроризму − НАК

17 декабря, 12:25
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Боевики, ликвидированные 17 декабря в ходе спецоперации в Дагестане, оказались причастными к преступлениям террористической направленности. Об этом сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета.
Силовикам при столкновении с бандитами, которые укрылись в частном доме, удалось нейтрализовать двоих боевиков и бандглаваря. "В результате боестолкновения трое преступников нейтрализованы. Личность одного из них предварительно установлена", − цитирует ТАСС сообщение НАК.
"По имеющимся в Оперативном штабе НАК данным, это один из главарей банды Алигаджи Хамутаев, который перешел на нелегальное положение в 2011 году", − отметили в комитете. В НАК также добавили, что на счету ликвидированного бандглаваря − убийства восьми человек и нападение на автоколонну одного из подразделений МВД РФ. Силовики в ходе операции не пострадали.
Ранее появилась информация о перестрелке с бандитами, которые укрылись от представителей силовых структур в частном доме в Дагестане. Был введен режим КТО.
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