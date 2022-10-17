16:28Происшествия
Возгорание произошло на пункте подготовки газа Калининградской ТЭЦ-2
Фото: depositphotos/My_inspiration
Пожар произошел на блочном пункте подготовки газа Калининградской ТЭЦ-2, сообщает ТАСС. В результате происшествия погиб один человек и пострадали двое.
В момент ЧП в блочном пункте проводились ремонтные работы. На место возгорания выезжали 12 пожарных расчетов.
Произошедшее не повлияло на энергоснабжение потребителей.
Ранее в прокуратуре Свердловской области сообщили, что при возгорании на складе с пластиком в Екатеринбурге пострадал один человек. Предварительно уточнялось, что он получил ожоги 3% площади тела.
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