РБК: генерал-полковник МВД Шулика занял пост замглавы Минобороны

Генерал-полковник полиции Виталий Шулика занял пост заместителя главы Минобороны РФ, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Согласно данным знакомого с кадровым решением источника, а также другого источника, близкого к Минобороны, его предшественник Олег Савельев оставил пост заместителя министра обороны из-за перехода на другую работу. В должности замминистра он возглавлял аппарат министерства обороны. Этим же указом на пост замглавы Минобороны был назначен Шулика, указывает источник.

В 2008–2014 годах Савельев работал заместителем министра экономического развития, в том числе, под руководством Андрея Белоусова. Затем он был министром по делам Крыма, заместителем главы аппарата правительства и аппарата Счетной палаты. В 2019 году Савельева назначили аудитором Счетной палаты. Пост заместителя главы Минобороны он занял в 2024 году.

Шулика родился 6 марта 1970 года в Краснодаре. В 1992 году он окончил Краснодарское высшее военное училище имени С. М. Штеменко по специальности "командная тактическая специальной связи", а в 2000 году – Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге по специальности "военное и административное управление".

Позднее, в 1990–2000-х годах, Шулика служил в подразделениях специальной связи Военно-морского флота. В 2009 году он перешел на работу в органы внутренних дел. Спустя три года Шулика работал заместителем начальника управления "П" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, а в октябре 2012 года стал начальником управления оперативно-разыскной информации МВД. Данный пост он занимал до декабря 2017 года.

После этого Шулика был назначен заместителем министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Звание генерал-полковника полиции ему было присвоено в 2021 году.

Ранее замглавы Минобороны указом Владимира Путина был назначен Дмитрий Щербинин. Он занял пост замминистра обороны РФ с 1 апреля. Щербинин будет ответственен за департамент информационных систем оборонного ведомства.