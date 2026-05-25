Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:33

Политика
Главная / Новости /

РБК: генерал-полковник МВД Шулика занял пост замглавы Минобороны

Генерал-полковник МВД Шулика занял пост замглавы Минобороны – СМИ

Фото: ТАСС/AP Photo/Jon Chol Jin

Генерал-полковник полиции Виталий Шулика занял пост заместителя главы Минобороны РФ, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Согласно данным знакомого с кадровым решением источника, а также другого источника, близкого к Минобороны, его предшественник Олег Савельев оставил пост заместителя министра обороны из-за перехода на другую работу. В должности замминистра он возглавлял аппарат министерства обороны. Этим же указом на пост замглавы Минобороны был назначен Шулика, указывает источник.

В 2008–2014 годах Савельев работал заместителем министра экономического развития, в том числе, под руководством Андрея Белоусова. Затем он был министром по делам Крыма, заместителем главы аппарата правительства и аппарата Счетной палаты. В 2019 году Савельева назначили аудитором Счетной палаты. Пост заместителя главы Минобороны он занял в 2024 году.

Шулика родился 6 марта 1970 года в Краснодаре. В 1992 году он окончил Краснодарское высшее военное училище имени С. М. Штеменко по специальности "командная тактическая специальной связи", а в 2000 году – Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге по специальности "военное и административное управление".

Позднее, в 1990–2000-х годах, Шулика служил в подразделениях специальной связи Военно-морского флота. В 2009 году он перешел на работу в органы внутренних дел. Спустя три года Шулика работал заместителем начальника управления "П" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, а в октябре 2012 года стал начальником управления оперативно-разыскной информации МВД. Данный пост он занимал до декабря 2017 года.

После этого Шулика был назначен заместителем министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Звание генерал-полковника полиции ему было присвоено в 2021 году.

Ранее замглавы Минобороны указом Владимира Путина был назначен Дмитрий Щербинин. Он занял пост замминистра обороны РФ с 1 апреля. Щербинин будет ответственен за департамент информационных систем оборонного ведомства.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика