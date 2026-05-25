Пожар в хостеле на востоке Москвы локализован. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

О возгорании в хостеле на Монтажной улице стало известно 25 мая. Огонь возник на втором этаже здания. Там было сильное задымление, а на кровле – открытое горение.

Спустя время площадь пожара выросла до 450 квадратных метров.

Из здания эвакуировались 600 человек. Они смогли покинуть хостел самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений. К месту происшествия были запрошены дополнительные кареты скорой помощи и экипажи ГИБДД для регулировки движения.

Установление обстоятельств пожара взяла на контроль столичная прокуратура. Точную причину возгорания эксперты назовут по результатам пожарно-технической экспертизы.

