Прохожий в Омске спас молодому человеку жизнь и обокрал его

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В Омске мужчина оказал первую помощь молодому человеку, потерявшему сознание в результате драки, после чего украл его телефон, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По информации полиции, 23-летний парень в баре поссорился с одним из посетителей, на улице они подрались.

Проходивший мимо мужчин увидел, что человек лежит на земле. Он повернул задыхающегося парня на бок, разомкнул ему челюсть и вытащил язык. В кармане пострадавшего он заметил телефон стоимостью 16 тысяч рублей и забрал его. Он сдал телефон в ломбард за 4 тысячи рублей.

Злоумышленником оказался 22-летний житель Новосибирска. В Омске он жил у брата, а после уехал на заработки в Москву, откуда его вызвали для допроса. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Накануне в Пресненском районе столицы таксист ранил ножом и ограбил пассажира. В городе был объявлен план "Перехват". Пострадавшего передали медикам.