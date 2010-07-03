Неизвестный пытался вскрыть банкомат лопатой в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы неизвестный пытался вскрыть банкомат лопатой. Инцидент произошел в ночь на 13 октября на 1-ой Тверской-Ямской улице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По приезду оперативники обнаружили повреждения на терминале – передняя панель банкомата была открыта. Денег, по предварительным данным, не пропало", – сказал собеседник агентства.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, по данному факту проводится проверка.

"От представителя финансовой организации получено заявление по факту повреждения банкомата", – сообщили в пресс-службе.

В конце сентября неизвестные в Москве взорвали банкомат, забрали из него крупную сумму денег, после чего скрылись". Инцидент произошел в здании на Бутырской улице. Сейчас устанавливается размер материального ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что на Тверской улице в Москве ограбили банковскую ячейку. В правоохранительные органы обратился мужчина 1973 года рождения. Он рассказал, что с января текущего года хранил в одной из ячеек организации свои сбережения и документы. В день обращения в полицию он посетил банк и обнаружил, что в боксе отсутствует пакет с 56-ю тысячами долларов.

