Двух кубинок задержали по подозрению в краже дамской сумочки в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двух кубинок задержали по подозрению в краже дамской сумочки у жительницы Королева, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

По словам 17-летней потерпевшей, инцидент произошел в Большом Черкасском переулке. Она уточнила, что в сумочке находились документы, денежные средства, банковские карты и мобильный телефон.

Полицейскими были задержаны 42-летняя и 22-летняя жительницы Гаваны, проживающие на съемной квартире на улице Головачева. Выяснилось, что они пытались снять деньги с карты, но у них ничего не получилось.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас обе подозреваемые находятся под стражей.

Ранее в Москве неизвестный отобрал у безработного сумку с 7 миллионами рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Личность преступника устанавливается.