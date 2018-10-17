Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе под домашний арест

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов

Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые находятся в СИЗО "Бутырка" в столице по делу о хулиганстве, подали прошение об изменении меры пресечения на домашний арест. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Они подали прошение на домашний арест, возможно, что будет принято соответствующее решение", – сказала она.

Ранее сообщалось, что по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины (55%) россиян считают футболистов Кокорина и Мамаева виновными в драках.

Утром 8 октября Мамаев и Кокорин напали на водителя ведущей одного из федеральных каналов, а затем устроили драку в кафе в центре столицы, избив главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака.

Правоохранители возбудили два уголовных дела о побоях, а позже переквалифицировали уголовное дело на статью "Хулиганство", выделив его в отдельное производство.

11 октября Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также Кирилла Кокорина – младшего брата футболиста.

В футбольном клубе "Краснодар" заявили, что в связи с инцидентом отстраняют Мамаева от тренировок и взыщут с него максимальный штраф. Также питерский клуб "Зенит" возмутился поведением Кокорина и пообещал ему наказание.

Министр спорта Павел Колобков заявил, что соответствующие меры к футболистам спортивные инстанции примут после следствия, а в РФС отметили, что игроков могут пожизненно отстранить от футбола.