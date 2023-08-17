Двое несовершеннолетних получили приговор за подготовку взрыва на Урале

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Первый Восточный окружной военный суд приговорил двух несовершеннолетних к четырем и трем годам воспитательной колонии. Их обвинили в подготовке взрыва в паспортно-визовом центре Новосибирска, пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по области.

Попытку противоправной деятельности двух граждан РФ пресекли сотрудники силового ведомства по Новосибирской и Челябинской областям. Несовершеннолетние являлись сторонниками National Socialism/White Power (запрещенная в РФ террористическая организация).

Силовики не допустили подрыв самодельной бомбы в здании новосибирского филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России. Один из злоумышленников, который является жителем Новосибирска 2006 года рождения, планировал осуществить теракт "по мотивам национальной ненависти к выходцам из стран Центральной Азии".

В ФСБ уточнили, что юноша создал взрывное устройство и испытал его на пустыре рядом со своим домом. При этом инструкции по изготовлению СВУ новосибирец получил в мессенджере от модератора чата, который также является сторонником NS/WP. Последний родился в 2007 году, проживал в Новотроицке и находился в тот момент в Челябинске.

Суд постановил, что новосибирец виновен в приготовлении к террористическому акту и участии в деятельности организации, признанной террористической. Во время обыска дома у жителя Новосибирска нашли в том числе химические компоненты, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

Ранее УФСБ по Республике Татарстан задержало в Казани 29-летнего сторонника националистической идеологии, который подозревается в причастности к подготовке террористических актов на инфраструктурных объектах. Было возбуждено уголовное дело.