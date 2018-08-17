Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донбассе

В Донбассе под обстрел попала съемочная группа ВГТРК. Никто из журналистов не пострадал, сообщает "Вести.ру".

Уточняется,что под огнем украинских военных оказалась съемочная группа военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова. Они направлялись снимать последствия других обстрелов.

По информации интернет-портала, когда начался обстрел, журналисты были неподалеку от населенного пункта Старомихайловка. Обошлось без пострадавших.

Также отмечается, что ранее под обстрел в Старомихайловке попал конвой Международного комитета Красного Креста, доставлявший гуманитарную помощь местным жителям.