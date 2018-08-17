СК начал проверку после обнаружения заброшенного отделения ФМС

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения заброшенного здания одного из отделов управления Федеральной миграционной службы, сообщила старший помощник главы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, следователи проверят обстоятельства обнаружения в здании, где раньше находился один из столичных отделов УФМС, паспортов граждан РФ, загранпаспортов, а также документов и бланков, связанных с выдачей разрешений на временное проживание на российской территории, передает Агентство "Москва".

В ГУ МВД РФ по городу также сообщили, что по результатам проверки виновников привлекут к ответственности.

Как сообщает телеканал Москва 24, из заброшенного здания на Большой Черемушкинской улице всю ночь вывозили мешки и коробки с бумагами.