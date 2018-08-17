Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

17 августа, 12:44

Состояние пострадавшей в ДТП с автобусом в Мытищах стабильно тяжелое – Минздрав

происшествия ДТП

Фото: скриншот из видео vk.com/navtop

Состояние пострадавшей при наезде автобуса на остановку в Мытищах оценивается как стабильно тяжелое. Женщина на до сих пор находится в реанимации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

9 августа водитель автобуса сбил трех человек в районе автовокзала в Мытищах. По предварительным данным, причиной ДТП мог стать отказ тормозов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Однако на заседании суд не стал арестовывать 29-летнего водителя.

Из троих пострадавших в Мытищинскую городскую клиническую больницу госпитализировали женщину и ребенка. Ребенка позже перевели на лечение в детскую городскую больницу имени Сперанского в Москве.

Врачи пытаются спасти пострадавших от наезда автобуса в Мытищах

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать