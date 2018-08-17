Состояние пострадавшей в ДТП с автобусом в Мытищах стабильно тяжелое – Минздрав

17 августа, 12:44
Фото: скриншот из видео vk.com/navtop
Состояние пострадавшей при наезде автобуса на остановку в Мытищах оценивается как стабильно тяжелое. Женщина на до сих пор находится в реанимации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.
9 августа водитель автобуса сбил трех человек в районе автовокзала в Мытищах. По предварительным данным, причиной ДТП мог стать отказ тормозов.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Однако на заседании суд не стал арестовывать 29-летнего водителя.
Из троих пострадавших в Мытищинскую городскую клиническую больницу госпитализировали женщину и ребенка. Ребенка позже перевели на лечение в детскую городскую больницу имени Сперанского в Москве.
Врачи пытаются спасти пострадавших от наезда автобуса в Мытищах
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