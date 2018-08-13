Сбившего пешеходов в Мытищах водителя автобуса не арестовали в суде

Фото: кадр телеканала Москва 24

Мытищинский городской суд не арестовал водителя автобуса, который сбил пешеходов в районе местного автовокзала. В аварии пострадали две женщины, они находятся в реанимации, сообщает телеканал Москва 24.

"Сегодня Мытищинский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Альберта Гетокова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"). Постановлением суда в ходатайстве следователя было отказано", – цитирует пресс-службу суда Агентство "Москва".

Инцидент произошел около автовокзала в Шараповском проезде 9 августа. 29-летний водитель сбил трех человек, в том числе двоих детей. Двое пострадавших находятся в реанимации в городской клинической больнице. По предварительным данным, в автобусе отказали тормоза.

Ранее сообщалось, что прокуратура проведет проверку. Оценку действиям ответственных должностных лиц организации-перевозчика дадут сотрудники Мытищинской городской прокуратуры.