Прокуратура проведет проверку после ДТП с участием автобуса в Мытищах

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Прокуратура проведет проверку после травмирования трех человек в аварии с участием автобуса около автовокзала в Мытищах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Оценку действиям ответственных должностных лиц организации-перевозчика дадут сотрудники Мытищинской городской прокуратуры.

Дорожная авария с участием автобуса произошла около автовокзала в Шараповском проезде 9 августа. 29-летний водитель сбил трех человек, в том числе двоих детей. Двое пострадавших находятся в реанимации в городской клинической больнице. По предварительным данным, в автобусе отказали тормоза.

По факту ДТП в Следственном комитете возбудили уже два уголовных дела: по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.