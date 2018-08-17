Пассажир рейсового автобуса пострадал в ДТП на Аминьевском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во время ДТП с участием рейсового автобуса на западе Москвы пострадал один человек. Об этом передает Агентство "Москва".

"Инцидент произошел на Аминьевском шоссе около 24 дома. Во время столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса пострадал человек", – рассказал источник в правоохранительных органах.

В ГИБДД уточнили, что пострадавшим стал пассажир рейсового автобуса. Он получил ушибы и незначительные травмы.