Пожар на складе с ацетоном в Краснодарском крае потушен

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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в краснодарском Тимашевске. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает "Мир 24".

Информация о пожаре поступила около часа ночи. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что на складе горят бочки с ацетоном.

Пожару площадью более тысячи квадратных метров присвоили повышенный ранг опасности из-за большой горючей нагрузки. Эвакуацию населения не проводили.

В 3:42 возгорание локализовали, а в 6:50 – полностью потушили.