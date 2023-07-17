СК РФ опубликовал видео с места теракта на Крымском мосту

Сотрудники Следственного комитета РФ продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия на Крымском мосту. Соответствующее видео было опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства.

На кадрах видно, как следственная группа продолжает работать на мосту, также видно пострадавшее в результате террористического акта дорожное полотно, оно расположено под наклоном.

Некоторые сотрудники ведомства собирают обломки, на проезжей части стоит помятый автомобиль.

На видео запечатлено, как представители правоохранительных органов отмечают найденные улики и тщательно изучают дорогу.

Ранее сообщалось, что руководство ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю в связи с ЧП на Крымском мосту отправило на место происшествия специально созданную группу.

В состав группы вошли наиболее опытные следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Они проведут все необходимые следственные действия на месте происшествия.

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на Крымский мост. Взрыв зафиксировали в районе 145-й опоры со стороны Кубани. Туристов и местное население призвали выбирать альтернативные пути объезда, например через новые российские регионы.

В результате произошедшего погибли женщина и мужчина, они являются жителями Белгородской области, также пострадала их несовершеннолетняя дочь. Сначала девочка впала в кому, но после пришла в сознание.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами украинских войск.



Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту восстановлено