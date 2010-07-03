В отношении чиновников Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел

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В отношении действующего и двух бывших министров строительства Астраханской области возбуждены уголовные дела. Об этом говорится на сайте СУ СК РФ.

Чиновники предоставляли региональному фонду капремонта субсидии из бюджета для оплаты услуг коммерческой организации ОАО "Социальные гарантии". Однако это запрещено Жилищным кодексом РФ и региональным законодательством. Ущерб оценивается в 47 миллионов рублей.

При масштабной проверке также были выявлены другие нарушения со стороны властей Кировского, Трусовского районов Астрахани, Камызякского и Наримановского районов области. В общей сложности возбуждено 17 уголовных дел.

"Действующие и бывшие главы муниципальных образований, а также ответственные за данное направление деятельности сотрудники администрации, достоверно зная, что работы по строительству многоквартирных домов в полном объеме не выполнены, подписывали акты о приеме выполненных работ, которые не соответствовали предъявленным требованиям", – рассказали следователи.

Фигурантом еще одного уголовного дела стал экс-начальник отдела по работе с населением администрации Советского района Астрахани – он не включил в программу переселения аварийный дом по улице Ахшарумова.

В конце прошлого года в аэропорту Шереметьево задержали бывшего первого зампрокурора из Башкирии. Высокопоставленного силовика и его подчиненного заподозрили в том, что они получили взятку в 10 миллионов рублей. По данным следствия, за эти деньги они обещали не давать ход уголовному делу о мошенничестве при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.

