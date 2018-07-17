Один из пострадавших при ДТП в Коньково находится в состоянии средней тяжести

17 июля, 15:11
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Три человека пострадали в ДТП на улице Профсоюзная, состояние одного из них оценивается как средней тяжести, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"У пострадавших травмы нетяжелые, угрозы для жизни нет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, в настоящее время они находятся в городских больницах", – цитирует чиновника Агентство "Москва".
Ранее в пресс-службе Мосгортранса сообщили, что перевозчик окажет пострадавшим при происшествии всю необходимую помощь. Инцидент случился на улице Профсоюзная, там столкнулись легковой автомобиль и автобус. Обстоятельства ДТП выясняются.
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