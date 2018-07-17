Человек погиб при взрыве баллона с пропаном в Петербурге

Человек погиб при взрыве баллона с пропаном в Санкт-Петербурге, сообщил представитель экстренных служб региона.

Инцидент произошел Калининском районе. Взрыв произошел из-за разгерметизация баллона, рассказал собеседник РИА Новости.

Как отметили в региональном главке МВД, инцидент произошел в промзоне на Литовской улице. Ранее на ее территории располагался трамвайный парк. Сейчас там работает фирма, занимающаяся заправкой баллонов.

Обстоятельства ЧП выясняются, уточняется информация о пострадавших.