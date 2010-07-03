Посольство РФ прокомментировало информацию об убийстве девочки в Испании

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В посольстве России в Мадриде сообщили, что выясняются все обстоятельства убийства 13-летней гражданки РФ в городе Матаро в провинции Барселоны, сообщила пресс-секретарь посольства России в Мадриде Надежда Дементьева.

"Как только что-то станет известно, обязательно сообщим", – сказала Дементьева в беседе с RT.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что расследуется убийство 13-летней уроженки России, тело которой нашли в городе Матаро.

Как уточняется, мать погибшей жила в городе примерно год вместе с ней и 16-летним сыном. Женщина уехала на несколько дней и оставила детей одних в квартире. Тело девочки нашли друзья. Брат погибшей пропал, его ищет полиция.