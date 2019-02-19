Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:51

Возможный насильник и убийца девочки в Серпухове попал в психбольницу

происшествия

12:51

Поделиться в социальных сетях:

Фото: СК РФ

Обвиняемого в убийстве и изнасиловании пятилетней девочки в подмосковном Серпухове поместили в психбольницу из-за "реактивного состояния", передает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. До его выхода из такого состояния эксперты не смогут дать точный ответ о его вменяемости во время совершения преступлений.

Пятилетняя девочка пропала в июле 2018 года с детской площадки у дома, в котором жила вместе с семьей. Ее тело нашли в спортивной сумке у железной дороги в Серпухове. Следователи возбудили уголовное дело.

По подозрению в убийстве задержали местного жителя 1990 года рождения. Следователи также намеревались проверить причастность подозреваемого к другим подобным преступлениям. В СК отметили, что мужчине предъявили обвинение по статьям "Убийство малолетнего ребенка", "Изнасилование малолетней", "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней", "Развратные действия, совершенные в отношении двух лиц" и "Развратные действия".

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика