Возможный насильник и убийца девочки в Серпухове попал в психбольницу

Фото: СК РФ

Обвиняемого в убийстве и изнасиловании пятилетней девочки в подмосковном Серпухове поместили в психбольницу из-за "реактивного состояния", передает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. До его выхода из такого состояния эксперты не смогут дать точный ответ о его вменяемости во время совершения преступлений.

Пятилетняя девочка пропала в июле 2018 года с детской площадки у дома, в котором жила вместе с семьей. Ее тело нашли в спортивной сумке у железной дороги в Серпухове. Следователи возбудили уголовное дело.

По подозрению в убийстве задержали местного жителя 1990 года рождения. Следователи также намеревались проверить причастность подозреваемого к другим подобным преступлениям. В СК отметили, что мужчине предъявили обвинение по статьям "Убийство малолетнего ребенка", "Изнасилование малолетней", "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней", "Развратные действия, совершенные в отношении двух лиц" и "Развратные действия".