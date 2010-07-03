Молодую мать из Омска заставляют платить налог за подарки от мэрии

Жительницу Омска обязывают заплатить налог на врученный букет цветов от администрации и сертификаты на детские товары. Об этой ситуации сообщает сайт "Комсомольской правды".

Сания Абдуллина родила первого ребенка в 2019 году, он стал одним из первых новорожденных этого года. В первые дни после наступления нового года женщину приехали поздравить сотрудники администрации. Они вручили ей цветы и подарочные сертификаты в один из детских магазинов.

Позже ей пришло уведомление из налоговой службы. В письме говорилось, что молодая мать должна заплатить налог на врученный букет цветов от администрации и сертификаты на детские товары.

"Через час мне звонит женщина из администрации и говорит: за то, что я получила, нужно расписаться в каких-то бумажках, она подъедет ко мне домой. Она уверила меня, что это формальности. Приехав ко мне через дней 10, она протянула документы, где я увидела сумму – 20 тысяч. Это как раз деньги за сертификаты", – рассказала Абдуллина.

По закону, в РФ установлен налог на доходы физлиц. В случае, если в течение года получены подарки от организаций более чем на 4000 рублей, возникает обязанность по уплате налога. В указанную стоимость подарков включаются также букеты цветов.

В департаменте общественных отношений и социальной политики Омска заявили, что Налоговым кодексом установлена обязанность городской администрации письменно сообщить гражданину о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога. Абдуллиной вручили подарочные сертификаты на 20 тысяч рублей, и поэтому она получила письмо о необходимости уплаты налога.