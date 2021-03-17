В ГИБДД опровергли информацию о наезде на трех пешеходов в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Госавтоинспекция Москвы опровергла информацию об аварии, в результате которой автомобиль сбил троих пешеходов на юге столицы. Об этом сообщает РИА Новости.

В Telegram-канале "Дептранс. Оперативно" появилась информация о том, что на Коломенской улице автомобиль наехал на трех человек на пешеходном переходе. Однако управление ГИБДД Москвы заявило, что эта информация не соответствует действительности.

Там уточнили, что водитель притормозил перед пешеходным переходом и автомобиль занесло в сторону тротуара.

"Факта ДТП не зафиксировано, наезда не было", – говорится в сообщении ведомства.

Со слов самого водителя, пешеходы ушли с места происшествия еще до прибытия сотрудников ГИБДД без каких-либо претензий в его сторону.

Ранее два человека пострадали при столкновении машины с автобусом на остановке в Сокольниках. О состоянии пострадавших не сообщается. На месте работают медики, сотрудники МЧС и ГИБДД. Причины аварии выясняются.