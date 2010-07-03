В Белграде протестующие не выпускают президента из резиденции

Фото: ТАСС/AP Photo/Marko Drobnjakovic

Протестующие в Белграде пытаются образовать живое кольцо вокруг президентского дворца. Они не намерены выпускать президента Александара Вучича из его резиденции. Об этом сообщает ТАСС с места происшествия.

Вдоль стен административного здания стоит редкая цепь спецназа. Вокруг здания сейчас находится около тысячи протестующих. Они требуют отставки правительства и президента, а также призывают руководство страны выйти на улицу и обратиться к народу.



Также на месте ЧП проходит импровизированный митинг. Центр Белграда перекрыт, однако в других частях города ситуация спокойная. Отмечается, что акция протеста не согласована с городскими властями.