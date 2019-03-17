В Хакасии загорелся цех завода по производству резины

Крупный пожар ликвидируют в Хакасии. В городе Черногорске загорелся один из цехов завода "Искож" по производству резины. Огнем охвачены около полутора тысяч квадратных метров: полыхает крыша здания и продукция. Над городом поднимается черный дым.

Как сообщили в МЧС, на месте работали 66 человек и 18 единиц техники.В ведомстве также отметили, что горящий цех завода не эксплуатируется. Информации о пострадавших нет.

К 17:05 по московскому времени спасатели локализовали пожар.