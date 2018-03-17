Строительные леса загорелись на ВДНХ

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Возгорание строительных лесов произошло около одного из павильонов на ВДНХ. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, в районе дома № 119, строение 2 на проспекте Мира, на территории ВДНХ, загорелись строительные леса. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

По информации МЧС, пожар был ликвидирован. В ходе инцидента никто не пострадал.