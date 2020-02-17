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Происшествия

10:32

Движение аэроэкспрессов на Внуковском направлении восстановили

происшествия город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение аэроэкспрессов между Киевским вокзалом и Внуково удалось восстановить.

"Движение полностью восстановили. С 10:00 все поезда ходят по графику", –сообщили в пресс-службе перевозчика.

Ранее сообщалось, что аэроэкспрессы на Внуковском направлении по техническим причинам следуют с отклонениями от графика. В компании также принесли извинения за предоставленные неудобства.

Известно, что на территории аэропорта Внуково началось строительство метро. Новая станция появится на Солнцевской линии столичной подземки. После завершения строительства воздушная гавань станет первой в России, куда можно будет добраться на метро. При этом продолжительность поездки сократится на 15-25 минут.

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