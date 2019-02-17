Лес загорелся в Чернобыльской зоне отчуждения

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Пожар вспыхнул в лесу в Чернобыльской зоне отчуждения. Площадь возгорания составляет около 5 гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на госслужбу Украины по ЧС.

Возгорание произошло в воскресенье вечером. Загорелся травяной настил на территории предприятия "Северная Пуща" (Дитятковское лесничество) вблизи села Бычки.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской станции взорвался четвертый энергоблок станции. Радиационное загрязнение охватило территории Украины, Белоруссии и России.