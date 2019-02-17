Человек пострадал при пожаре в частном доме в Коломне

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Возгорание произошло в одном из частных домов городского округа Коломна. Пострадал один человек, сообщает Агентство "Москва".

Огонь возник в доме №33 на улице Южная в деревне Семеновская. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание.

Для тушения пожара привлекались девять человек и три единицы техники.