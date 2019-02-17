Криминалистов центрального аппарата СК направили на место ЧП в Петербурге

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На место обрушения перекрытий в Университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге направлены криминалисты центрального аппарата СК. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Специалисты нужны "для оказания всесторонней практической помощи, проведения необходимых следственных действий, установления наиболее полной картины произошедшего".

Ранее глава оперативного штаба – вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов – сообщил журналистам, что обрушение кровли и перекрытий в здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге произошло из-за перегруза конструкций. Сейчас идет разбор завалов на улице Ломоносова, куда упала часть обрушившихся материалов, одновременно идет проверка устойчивости конструкций внешнего периметра здания. По завершении проверки начнется разбор завалов внутри здания, его будут вести через кровлю.

Спасатели начали разбирать завалы на месте обрушения в Санкт-Петербурге

Обрушение перекрытий с пятого этажа по второй в здании ИТМО произошло вечером в субботу, 16 февраля. В этот момент в университете проходили факультативы. Из учебного заведения вывели 86 человек. При этом 21 студента и преподавателя эвакуировали с пятого этажа при помощи пожарной лестницы. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Общая площадь обрушения, по уточненной информации, составила 190 квадратных метров. Разрушены 13 аудиторий и часть коридоров. Общий объем завалов составляет порядка двух тысяч кубических метров.

Предварительной причиной обрушения в МЧС назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

Университет ИТМО в Санкт-Петербурге - национальный исследовательский университет, ведущий вуз России в области информационных и фотонных технологий. Основан в 1900-м году. Сейчас там учится порядка 14 тысяч студентов. Вуз располагается в нескольких зданиях в разных районах города. На улице Ломоносова, где случилось ЧП, университету принадлежит большое здание, состоящее из нескольких корпусов.