Задержан подозреваемый, ранивший ножом мужчину в клубе в центре Москвы

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, ранившего ножом оппонента в ночном клубе на улице Новый Арбат. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.

У 25-летнего подозреваемого изъяли складной нож. По предварительной информации, мужчина в ссоре нанес 20-летнему молодому человеку, проживающему в Московской области, несколько ударов. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате конфликта между работниками автомоечного комплекса на юго-востоке Москвы.