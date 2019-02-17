Один человек пострадал в результате ДТП в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Столкновение двух автомобилей произошло в столичном районе Пресненский. В результате ДТП пострадал один человек.

Как рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах, авария произошла на пересечении улиц Климашкина и Малая Грузинская.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.