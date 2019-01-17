Автобус сбил женщину и двух детей в Выхине-Жулебине

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В результате дорожной аварии на юго-востоке столицы пострадали женщина и двое детей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП случилось в районе Выхино-Жулебино на улице Ферганская. По предварительной информации, людей сбил автобус. На месте работают полицейские, врачи осматривают пострадавших.