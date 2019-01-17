Электричка задела школьницу зеркалом на станции "Царицыно"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства травмирования 11-летней девочки на железнодорожной станции "Царицыно". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу транспортного управления МВД по ЦФО.

По предварительным данным, электричка задела школьницу зеркалом. После случившегося девочку отвезли в больницу. Характер полученных травм не уточняется.