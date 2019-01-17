Полиция задержала авиадебошира рейса Москва – Якутск

Пассажира самолета Москва – Якутск задержали полицейские сразу после того, как лайнер приземлился. Мужчину задержали за пьяный дебош на борту воздушного судна, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"К лайнеру был направлен полицейский наряд, который доставил 39-летнего жителя Верхней Пышмы (Свердловская область) в дежурную часть. От проведения медицинского освидетельствования мужчина отказался", – цитирует Волк Агентство "Москва".
По данным правоохранителей, пассажир, предположительно, находящийся в нетрезвом состоянии, нарушал на борту самолета общественный порядок, отказывался выполнять требования экипажа и просил алкоголь.
В отношении мужчины составлен протокол за "Мелкое хулиганство".
В 2018 году российские авиакомпании получили право заносить авиадебоширов в черный список за хулиганство на борту самолета. Это предусмотрено поправками в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс. Авиакомпания может отказать в перевозке тем пассажирам, которые ранее были внесены "в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена".
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