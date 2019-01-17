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09:33

Неизвестные похитили 750 тыс рублей из квартиры в Кузьминках

происшествия криминал

09:33

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Фото: depositphotos/blinow61

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в ограблении квартиры в столичном районе Кузьминки. Инцидент произошел на улице Окская, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

16 января в полицию обратился безработный мужчина 1993 года рождения, который сообщил, что трое неизвестных позвонили в дверь, затем ворвались в квартиру, избили его и связали руки брючным ремнем.

"Затем злоумышленники открыто похитили из сейфа 750 тысяч рублей, а также отобрали у гражданина сотовый телефон", – сообщили в пресс-службе.

Потерпевший обратился за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Ведется расследование.

происшествия криминал

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