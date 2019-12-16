У угрожавшего полиции мужчины в Теплом Стане было разрешение на оружие

35-летний мужчина погиб от пули полицейского

У москвича, оказавшего сопротивление полицейским при задержании и застреленного ими, было разрешение на оружие, передает телеканал Москва 24.

Следственному комитету теперь предстоит выяснить, как мужчина, который лечился от алкогольной зависимости и стоял на учете в психо-неврологическом диспансере, получил разрешение на оружие.

Возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении представителей власти. На месте пришествия работают следователи и криминалисты, устанавливается картина произошедшего.

Инцидент произошел в квартире на 15-м этаже дома на улице Генерала Тюленева. 35-летний москвич нанес три ножевых ранения матери. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попытались задержать злоумышленника, однако он оказал сопротивление.

При виде полицейских он кинулся на них, угрожая предметом, похожим на пистолет. В соответствии с Федеральным законом "О полиции" сотрудники применили табельное оружие. Мужчина от полученного ранения скончался. Пострадавшая женщина госпитализирована.

Соседи москвича, напавшего на мать, рассказали, что он пять лет находился на учете в психо-неврологическом диспансере.