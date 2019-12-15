"Пять лет находился на учете". Соседи – о застреленном при задержании москвиче

Полицейские в Москве застрелили подозреваемого в нападении на свою мать

Соседи москвича, напавшего на мать в Теплом Стане и застреленного полицейскими при задержании, рассказали, что он пять лет находился на учете в психо-неврологическом диспансере, передает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел в квартире на 15-м этаже дома на улице Генерала Тюленева. Женщина получила три ножевых ранения от своего сына Владислава. Сейчас там работают оперативники.

По словам соседей, раненная Татьяна спускалась по лестнице и звонила во все квартиры, которые находятся на этаже ниже, с призывом о помощи. Они же оказали ей первую помощь, а также вызвали полицию. Жители дома говорят, что мужчина уже не в первый раз напал на мать.

"Ему уже 35 лет, он с юности так себя ведет. Она была вся в крови, с тремя проникающими ножевыми ранениями. Он сказал ей: "Я тебя зарублю пополам". Никто из нас не ожидал такого исхода, потому что не в первый раз вызываем полицию. Владислава уже забирали, а потом отпускали", – рассказывают они.

Соседи добавили, что заявления в полицию на родного сына Татьяна не писала. Женщина пыталась вылечить сына – пять лет он находился на учете в психо-неврологическом диспансере – но безуспешно.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции сразу поднялись на 15-й этаж и попытались задержать злоумышленника, однако он оказал сопротивление. Соседи говорят, что услышали три выстрела, после чего к ним прибежали полицейские и попросили вызвать скорую помощь.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, полицейские выстрели в неадекватного мужчину из табельного оружия во время задержания.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции была женщина обнаружена с телесными повреждениями, а также мужчина, который вел себя неадекватно. При виде полицейских он кинулся на них, угрожая предметом, похожим на пистолет. В соответствии с Федеральным законом "О полиции" сотрудники применили табельное оружие. Мужчина от полученного ранения скончался. Пострадавшая женщина госпитализирована", – подчеркнул Васенин.

В квартире Татьяны сейчас находится ее 95-летняя мать – бабушка убитого Владислава. Также к месту происшествия приехали другие родственники женщины, в помещение впустили пока только сестру раненой, поскольку их парализованная мать нуждается в помощи.

По факту угрозы применения насилия в отношении представителей власти в столице возбуждено уголовное дело. В настоящее время на месте пришествия работают следователи и криминалисты, устанавливается картина произошедшего.