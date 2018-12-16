Два человека погибли при пожаре в квартире на западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-западе столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в экстренных службах города.

Как уточнил собеседник агентства, пожар вспыхнул в одной из квартир на 13 этаже дома № 11/3 на Большой Черемушкинской улице. Там загорелась мебель и личные вещи жильцов. Площадь пожара составила два квадратных метра.

"Из квартиры спасли двух человек, но, к сожалению, они скончались в машине скорой помощи", − рассказал представитель экстренных служб. Возгорание ликвидировано.