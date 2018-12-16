Автобус врезался в столб на юго-западе Москвы

скриншот телеканала Москва 24

Пассажирский автобус влетел в столб на улице Теплый Стан. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Причины аварии, произошедшей днем 16 декабря, пока неизвестны. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.