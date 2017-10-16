Писавшую о панамских офшорах журналистку взорвали на Мальте

16 октября 2017, 23:48
Фото: ТАСС/YAY/William Attard McCarthy
Журналистка и блогер Дафне Каруана Галиция, расследовавшая связь местных политиков с "Панамскими документами" – громким делом об офшорных счетах, погибла в результате взрыва в своей машине, сообщает Reuters.
В последнее время она занималась расследованием в отношении премьера Мальты Джозефа Муската и двух его ближайших помощников. Она устанавливала их связь с панамским досье, продажей паспортов и получением денег от властей Азербайджана.
"Всюду мошенники, куда ни посмотришь сегодня. Ситуация отчаянная", – написала Каруана Галиция в своем блоге за полчаса до происшествия. 15 дней назад она сообщила в полицию, что ей угрожают убийством.
Джозеф Мускат назвал случившееся "варварской атакой", заявив, что американское ФБР вызвалось помочь местным правоохранительным органам в расследовании убийства.
В 2016 году Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал расследование, основанное на документах Mossack Fonseca. В них говорилось о причастности 12 бывших и действующих глав государств, а также более 100 политиков к офшорным схемам сокрытия миллиардов долларов.
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