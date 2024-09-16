Площадь пожара на полигоне ТБО в Нижегородской области составила 35 тыс "квадратов"

Фото: МЧС РФ

Площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Городецком городском округе Нижегородской области увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

В свою очередь, глава округа Александр Мудров на своей странице в Telegram заявил, что весь понедельник, 16 сентября, здесь будет работать специальная лаборатория, которая проведет замеры воздуха на предмет опасных выбросов.

Полигон ТБО загорелся вечером 15 сентября у деревни Скородум в Городецком городском округе. Изначально возгорание распространилось на площадь 8 тысяч квадратных метров, а позднее огонь охватил площадь в 30 тысяч "квадратов". В настоящее время специалисты продолжают ликвидацию пожара.



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