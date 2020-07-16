Впустившего убийцу в детсад в Нарьян-Маре охранника приговорили к сроку

Фото: СК РФ

Охранника, впустившего мужчину, убившего ребенка, в детский сад в Нарьян-Маре в 2019 году, приговорили к 2,5 года колонии. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

35-летний сотрудник частного охранного предприятия "Святогоръ" признан виновным по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По данным следствия и суда, что 31 октября 2019 года 36-летний местный житель подошел к центральному входу детсада и позвонил в домофон. Охранник в нарушение правил дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не узнав цели визита, открыл дверь.

Мужчина поднялся на второй этаж и прошел в спальню одной из групп, где отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь, но мужчина оттолкнул ее и подошел к кровати. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала тревожную кнопку.

К этому моменту мужчина уже смертельно ранил ножом шестилетнего мальчика. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада. Экспертиза показала, что преступник страдает психическим расстройством и в момент происшествия был невменяем. Суд назначил ему принудительное психиатрическое лечение.

Охранник признал вину частично и объяснил следователю, что пропустил мужчину, поскольку принял его за родителя одного из детей. Он также должен будет компенсировать потерпевшим моральный вред в размере по 600 тысяч рублей каждому.