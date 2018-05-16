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Происшествия

16 мая 2018, 08:30

Руководителя портала РИА Новости Украина этапируют в Херсон

происшествия за рубежом

Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

Украинские власти начали этапирование руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения, сообщил его адвокат.

Вышинского, у которого есть российское гражданство, подозревают в госизмене. 14 мая СБУ устроила пять обысков в офисах издания.

Главу портала обвинили в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Предполагается также, что Вышинский получал около 53 тысяч евро каждый месяц на ведение подрывной деятельности. Финансирование якобы шло из России, сообщает РИА Новости.

Обыски прошли также в квартире корреспондента агентства на Украине Людмилы Лысенко и в квартире главы представительства Андрея Бородина. Они оба должны будут явиться на допрос в СБУ. По данным Бородина, в его доме следственные мероприятия велись много часов. При этом задержания или предъявления обвинений не было.

Ситуацию уже прокомментировали в Кремле. Там осудили действия Киева и пообещали "меры взаимности", как только получат более детальную информацию.

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