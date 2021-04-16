Трамваи задерживаются на Лесной улице из-за ДТП

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

На Лесной улице из-за ДТП двух автомобилей на путях задерживаются трамваи. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"На Лесной улице из-за ДТП двух автомобилей на путях задерживаются трамваи № 7 и 9", – уточнили в ведомстве.

В связи с временными ограничениями трамваи следуют до метро "Новослободская" вместо Тверской Заставы. Кроме того, на маршруты трамваев выведены дополнительные автобусы.

Ранее сообщалось, что в Москве с 12 апреля возобновилось движение трамваев № 15 и 28. Ранее здесь проводился ремонт путей. Прежние маршруты восстановлены в полном объеме.