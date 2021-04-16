Тушение "Невской мануфактуры" идет пятые сутки из-за завалов и угрозы обрушения

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В здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге из-за больших завалов и существующей угрозы обрушения тушение пожара продолжается уже пятые сутки. Об этом рассказали в городском главке МЧС.

"Произошло обрушение конструкций, и образовались завалы высотой до второго этажа. Для их разбора и последующего тушения необходимо использование тяжелой техники, но на данный момент это невозможно из-за опасности обрушения", – рассказали в ведомстве.

В МЧС добавили, что для безопасности пожарных было решено проводить работы по проливке до полной ликвидации.

Ранее сообщалось, что в здании "Невская мануфактура" удалось ликвидировать все очаги возгорания. Специалисты продолжают поливку сгоревших конструкций.

Пожар произошел 12 апреля. Обрушилась кровля, а также некоторые межэтажные перекрытия. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.

Пожару был присвоен максимальный уровень опасности. Во время тушения огня погиб один пожарный, еще трое получили травмы и были госпитализированы.

По данным МЧС, за несколько месяцев до пожара в здании были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предписания по их устранению не были исполнены в назначенный срок. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела.