Возбуждено дело после нападения мужчины с молотком на сотрудницу метро

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На мужчину, который напал с молотком и удерживал сотрудницу метро, завели уголовное дело. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника ГСУ СК по столице Юлию Иванову. Дело возбуждено по статье "Незаконное лишение свободы".

"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве по результатам проведенной проверки по факту незаконного лишения свободы работника службы безопасности Московского метрополитена в отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", – сказала Иванова.

Она уточнила, что мужчина подозревается по части 2 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".

По данным следствия, утром во вторник, 16 апреля, подозреваемый проник на пост охраны у въезда в туннель метро "Автозаводская", затем стал угрожать молотком сотруднице службы безопасности метро, закрыл дверь изнутри и несколько часов удерживал женщину внутри, выдвигая свои требования. Злоумышленника задержали.

Позже стало известно, что он был ранее судим и недавно потерял родственника. Он не успел проникнуть в пассажирскую зону.

