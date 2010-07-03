В московском ресторане бармен пытался изнасиловать кальянщицу

Фото: Москва/Александр Авилов

Сотрудница столичного ресторана пожаловалась на попытку изнасилования барменом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером 15 апреля в полицию обратилась 19-летняя девушка, работающая кальянщицей в ресторане "Шепоты и крики" на Лермонтовском проспекте. Девушка сообщила, что 25-летний бармен подмешал ей что-то в бокал, после чего она отключилась. Когда девушка очнулась, бармен пытался ее изнасиловать.

Следователи проверяют уроженца Украины на причастность к действиям сексуального характера.