Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Движение поездов на Сокольнической линии метро введено в график, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

"Движение на восточном участке Сокольнической линии введено в график. Благодаря слаженной работе служб метрополитена и города и оперативной реакции на инцидент удалось обойтись без остановки движения поездов", – говорится в сообщении.

Ранее на восточном участке ветки ограничили скорость движения поездов. Интервалы движения составов между "Комсомольской" и "Бульваром Рокоссовского" были увеличены.

Сбой связали с проблемами с узлом водоснабжения, не принадлежащем метрополитену. Пассажиров предупредили о возможной остановке движения.